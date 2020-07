Galchenyuk est heureux comme jamais

Lorsque la Ligue nationale de hockey (LNH) a dû interrompre ses activités, Alex Galchenyuk connaissait de bons moments. Il a expliqué ses succès par la confiance placée en lui par les entraîneurs du Wild du Minnesota.

L'attaquant a ainsi été très élogieux envers Dean Evason, qui a été nommé entraîneur-chef par intérim le 14 février, quatre jours après qu’il ait lui-même été acquis des Penguins de Pittsburgh.

«Dean est bon, a-t-il dit lors d’une vidéoconférence, mercredi. Quand je suis arrivé, il a été nommé tout de suite après. Nous avons eu une bonne séquence à la fin et nous espérons que ça va continuer. Il est bon, il communique bien et il apporte beaucoup d’énergie.»

Pour expliquer ses succès avec le Wild, il n’a pas hésité à comparer son temps de jeu à Pittsburgh et à St. Paul.

«Il y a eu des opportunités différentes, a-t-il fait valoir. J’ai travaillé fort dans les entraînements et je savais que tôt ou tard, qu’avec la bonne opportunité et les bonnes minutes, j’allais me mettre en marche offensivement. À la fin à Pittsburgh, je ne jouais pas beaucoup. Quand je suis arrivé ici, on m’a donné de bonnes opportunités de réussir, alors je suis heureux.»

Il y a pire...

Galchenyuk a récolté trois points à ses trois dernières sorties et il semblait trouver ses repères avec ses nouveaux coéquipiers. L’équipe avait d’ailleurs remporté huit de ses 11 derniers matchs lorsque tout s’est arrêté. Mais il refuse de s’apitoyer sur son sort.

«Il y a de bien pires choses qui arrivent dans le monde. Nous avons juste arrêté de jouer au hockey. Mais je crois que je jouais de mieux en mieux et que je trouvais mon jeu personnellement. [...] Mais je ne suis pas inquiet. Nous allons reprendre là où nous étions.»

Le Wild affrontera l’Avalanche du Colorado si la LNH va de l’avant avec la ronde qualificative. C’est d’ailleurs la seule chose sur laquelle l’ancien du Canadien de Montréal se concentre, lui qui sera joueur autonome au terme des séries éliminatoires.

«Honnêtement, quand tout s’est arrêté, pour les premières semaines ou mois, vous avez le sentiment que vous allez être de retour pour les séries, a-t-il avancé. Alors je me concentrais sur ma remise en forme. Je crois que penser au marché des joueurs autonomes pour moi présentement ne sert à rien.»

«Cela dit, j’aime ça ici, j’aime les gars et l’équipe. J’aime tout», a-t-il ajouté, ne fermant pas la porte à un retour avec la formation lors de la prochaine saison.