Enfin les Whitecaps!

Après avoir vu leur premier match repoussé en raison de risques liés à la COVID-19, les Whitecaps de Vancouver entreront enfin en action au tournoi «la MLS est de retour», ce soir, alors qu’ils se mesureront aux Earthquakes de San Jose dans un affrontement du groupe B.

Le match sera présenté en direct à TVA Sports dès 21h.

La formation de la Colombie-Britannique aurait dû jouer son premier match il y a une semaine, mais le club qu’il devait alors affronter, le FC Dallas, était aux prises avec une série de cas de COVID-19 au sein de son groupe. Le match a d’abord été reporté, puis Dallas a été exclu du tournoi, pour plus tard être remplacé par le Fire de Chicago au sein du groupe B.

L’entraîneur québécois Marc dos Santos a donc eu une semaine de plus pour préparer ses hommes. Il sera d’ailleurs intéressant de voir quel sera son choix au poste d’avant-centre, puisque trois attaquants, Lucas Cavallini, Fredy Montero et Tosaint Ricketts, ont déclaré forfait avant le début du tournoi. Le jeune et prometteur Theo Bair, un produit de l’académie du club, pourrait être l’élu.

Une chose apparaît certaine : le Québécois Maxime Crépeau sera devant le filet des Whitecaps.

Du côté des ‘Quakes, il s’agira d’un deuxième match après leur verdict nul de vendredi dernier contre les Sounders de Seattle.

Pour leur milieu de terrain Magnus Eriksson, c’est plutôt un avantage.

«On a joué un match, on sait quelles sont les conditions, a-t-il expliqué, mardi. Je suis très positif, on a un groupe fort, donc je pense que c’est un avantage pour nous. Nous devrons nous montrer et donner le meilleur de nous-mêmes.»