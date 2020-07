Derrick Henry s’entend finalement avec les Titans

Les Titans du Tennessee en sont finalement venus à une entente à long terme avec le porteur de ballon Derrick Henry, quelques minutes avant l’heure limite, mercredi.

Selon le réseau ESPN, il s’agirait d’une entente de quatre ans et de 50 millions $, dont 25,5 millions $ sont garantis.

Henry avait accepté l’étiquette de joueur de concession plus tôt lors de la saison morte et les deux clans avait jusqu’à 16h, mercredi, pour s’entendre sur les détails d’un pacte à long terme, sans quoi il aurait touché environ 10,3 millions $ en 2020 avant de devenir joueur autonome.

Henry a mené la NFL en 2019 au niveau des verges obtenues par la course (1540) et les touchés au sol (16). Il a ajouté 18 passes captées et 206 verges pour deux majeurs.

Si Henry est finalement parvenu à obtenir ce qu’il voulait, ce n’est pas le cas de plusieurs autres joueurs ayant accepté l’étiquette, à commencer par le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott.

A.J. Green (Bengals de Cincinnati), Hunter Henry (Chargers de Los Angeles), Brandon Scherff (Washington), Joe Thuney (Patriots de la Nouvelle-Angleterre), Matt Judon (Ravens de Baltimore), Yannick Ngakoue (Jaguras de Jacksonville), Leonard Williams (Giants de New York), Bud Dupree (Steelers de Pittsburgh), Shaquil Barrett (Buccaneers de Tampa Bay), Justin Simmons (Broncos de Denver) et Anthony Harris (Vikings du Minnesota) devront également renégocier à la fin de la prochaine campagne.