Un nouveau Bobrovsky?

Bien qu’il ait connu l’une de ses saisons les plus difficiles dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le gardien Sergei Bobrovsky semblait en pleine forme lors du tout premier jour du camp des Panthers de la Floride.

Récipiendaire de deux trophées Vézina, remis au meilleur gardien du circuit, au cours de sa carrière, Bobrovsky n’a pas connu les débuts espérés à sa première année avec le club de la Floride. Son contrat de sept ans et 70 millions $, signé l’été dernier, venait avec de grandes attentes, et le Russe a montré une fiche de 23-19-6, une moyenne de buts alloués de 3,23 et un taux d’efficacité de ,900 en 2019-2020.

Mais après plusieurs mois de repos en raison de la pandémie de COVID-19, le gardien estime qu’il sera en mesure de donner un bon coup de main à son équipe, si la LNH allait de l’avant avec la ronde qualificative.

«[La pause] a été un bon moment pour moi, a dit Bobrovsky au quotidien Sun-Sentinel, lundi. J'ai pu prendre un peu de temps pour me reposer et j'ai pu avoir du temps pour m'entraîner, avoir de bons entraînements. Je sens que je suis en forme, physiquement et mentalement, et je suis enthousiasmé par cette opportunité.»

Éloges

Même si l’échantillon est encore petit, l’entraîneur-chef de la formation Joel Quenneville croit que son gardien a été en mesure de remettre les compteurs à zéro mentalement.

«[L'entraîneur des gardiens Rob] Tallas n'était pas à notre réunion lorsque nous en parlions et j’ai dit: "Nous demanderons à Tallas ce qu'il en pense", car lorsque vous ne remarquez pas les gardiens, c'est une bonne chose, a avancé Quenneville. Et il ne tarissait pas d'éloges sur la performance de Bob.»

Bobrovsky espère maintenant que son rendement de la saison régulière est chose du passé, puisque la coupe Stanley sera en jeu à la reprise, malgré les circonstances particulières.

«C'est une situation unique pour tout le monde, mais beaucoup de choses seront en jeu, a-t-il déclaré. Il y a une coupe Stanley et c'est ce dont la plupart des joueurs de hockey, dont moi, rêvent.»

«Donc, à ce stade, mon approche est d'y aller au jour le jour et d'essayer de tout mettre en place et d'être prêt à faire face à ce qui se passera lors du premier match.»