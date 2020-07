Tanaka devra être patient

Le lanceur des Yankees de New York Masahiro Tanaka ne peut certifier s’il sera rétabli à temps pour le début de la prochaine saison après avoir été atteint par une balle frappée en flèche au début du mois.

Touché à la tête par le coup de son coéquipier Giancarlo Stanton durant un entraînement, le droitier a subi une commotion cérébrale et selon toute logique, il sera absent lorsque la campagne s’amorcera le 23 juillet.

«Je ne suis pas certain. Je veux être optimiste et dire que oui, j’y serai, mais évidemment, on parle d’une blessure à la tête», a-t-il affirmé par le biais d’un interprète japonais en conférence téléphonique, mardi.

Man... hope Tanaka is OK pic.twitter.com/u8IO91djW5 — Josh Goldberg (@JGoldberg12) July 4, 2020

«Je pense que je dois être prudent et faire attention, davantage que pour les autres blessures, a-t-il ajouté selon des propos diffusés par le site NJ.com. Actuellement, il s’agit d’un processus où c’est un pas à la fois. C’est tout ce que je peux dire.»

Cependant, Tanaka a obtenu l’autorisation d’attraper des tirs de faible vélocité sur le terrain. Selon lui, la prochaine étape consiste à participer à une séance de lancers dans l’enclos des releveurs. Puis, il s’agira de faire face éventuellement à des frappeurs. Dans ce dernier cas, le vétéran ne semble pas craindre de remonter sur la butte.

«On prend les précautions nécessaires pour en arriver là. C’est un parcours qui s’effectue au jour le jour. Espérons que je pourrai revenir plus tôt que tard.»