Mikko Rantanen reprend sa place

Les instructeurs de l’Avalanche du Colorado ont retrouvé avec joie l’attaquant Mikko Rantanen à l’occasion de l’entraînement de lundi, durant lequel il évoluait au sein du premier trio en compagnie de Nathan MacKinnon et de Gabriel Landeskog.

Le Finlandais avait commencé à patiner à l’intérieur des installations de son équipe à la fin juin dans le cadre de la deuxième phase du plan de reprise de la Ligue nationale et il a répondu présent pour le début de la troisième. Pour celui ayant manqué 28 matchs des siens en 2019-2020 en raison de blessures à l’épaule et à la cheville, il s’agit d’une bonne nouvelle. Ayant amassé 41 points en 42 parties avant de se retrouver sur le carreau, il constituera une arme de choix pendant le mini-tournoi à la ronde impliquant les quatre formations de tête de l’Association de l’Ouest.

Maintenant, il s’agit de se retrouver dans un bon état d’esprit.

«Ce fut une année bizarre. Il y a eu deux blessures majeures et j’essaie de revenir. Je devais effectuer un retour au jeu lorsque la saison a été arrêtée, donc le moment de cette interruption n’était pas très bon. Mais j’ai pris le temps, soit les 3-4 mois que nous avons eus, pour m’assurer d’être en bon état. Mon épaule va bien et tout le reste aussi», a affirmé Rantanen au site NHL.com.

«Évidemment, on a joué beaucoup de rencontres ensemble. Nous avons une bonne chimie et on se connaît très bien sur la glace», a-t-il ajouté au sujet de ses deux coéquipiers.

Du côté de Bednar, l’enthousiasme est au rendez-vous, puisque l’Avalanche n’aura pas nécessairement la pression de gagner immédiatement. Le club pourra utiliser le mini-tournoi pour se remettre à niveau pendant que les équipes prenant part à la ronde de qualification devront se démener pour éviter l’élimination.

«Je pense que nos gars sont excités de jouer. (...) Nous regardons vers l’avant et nous savons que ce sera plaisant, a souligné Bednar au quotidien "Denver Post". Aussi, on sait qu’il y a beaucoup à l’enjeu. On souhaitait terminer au sommet de l’association et à la pause, on se retrouvait à deux points de la tête avec un match en main. Là, on veut se donner plusieurs options et le plus gros avantage possible à l’amorce des séries (à 16 équipes). Pour moi, il s’agit d’aller chercher cette première place. Ce n’est pas une question de vie ou de mort, mais cette position a une certaine valeur.»