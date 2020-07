Les Oilers joueront à la mémoire de Colby Cave

Décédé à l’âge de 25 ans en avril dernier, le hockeyeur Colby Cave n’est plus là physiquement, mais son esprit demeure bien présent dans l’entourage des Oilers d’Edmonton.

«Il va continuer à occuper nos pensées et nos cœurs pendant que nous participons au camp d'entraînement et aux séries, a assuré le capitaine des Oilers, Connor McDavid, cité à ce sujet par le site web de la Ligue nationale de hockey [LNH]. J'espère que nous y ferons un long parcours. Nous allons jouer à la mémoire de Colby et il sera toujours avec nous.»

En début de semaine, pour l’ouverture du camp, la photo de Colby Cave était d’ailleurs bien en évidence sur le tableau indicateur du Rogers Place.

Émotions vives

Rappelons qu’il y a un peu plus de trois mois, Cave avait été admis dans un centre hospitalier de Toronto en raison d’une hémorragie cérébrale. Il avait ainsi subi une opération d’urgence pour l’ablation d’un kyste colloïde qui mettait de la pression sur son cerveau. Or, le jeune homme est décédé moins d’une semaine plus tard.

«C'est la première fois que nous sommes réunis tous ensemble depuis la mort de Colby, a aussi noté McDavid. Les émotions sont encore vives et ça semble encore plus réel maintenant parce que nous sommes tous ensemble et il n'est pas ici avec nous.»

Un dernier but à Pittsburgh

Cave avait joué 11 matchs avec les Oilers plus tôt cette saison, inscrivant son seul but contre les Penguins, le 2 novembre, dans une victoire de 2 à 1 savourée à Pittsburgh.

Au cours de sa carrière, il a disputé un total de 67 matchs dans la LNH, soit 23 avec les Bruins de Boston et 44 dans l’uniforme des Oilers. Cave a totalisé neuf points, dont quatre buts.