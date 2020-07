Le Fire s’en tire contre les champions en titre

Le défenseur Mauricio Pineda s’est illustré en attaque avec un but et une mention d’aide, brisant l’égalité tard en seconde demie, et le Fire de Chicago l’a emporté 2 à 1 contre les Sounders de Seattle, mardi, dans un match de la phase de groupe du tournoi «La MLS est de retour».

Ayant déménagé dans la section B de la compétition en raison du forfait du FC Dallas et du Nashville SC, la formation de l’Illinois a pris possession du sommet de son groupe. Pour leur part, les Sounders demeurent sans victoire après deux rencontres.

L’attaquant Robert Beric a lancé le Fire en avant à la 52e minute en acceptant une longue passe de Pineda pour ensuite déjouer le gardien Stefan Frei à l’aide d’une puissante frappe. Handwalla Bwana a créé l’impasse environ 25 minutes plus tard, mais peu après, Pineda a scellé l’issue de la rencontre en capitalisant sur un coup de pied de coin.

Kenneth Kronholm n’a pas eu à effectuer un seul arrêt devant la cage des vainqueurs. Frei a stoppé trois tirs pour les champions de la Coupe MLS 2019.