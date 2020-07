L’attente de Jacob Markstrom achève

Le gardien Jacob Markstrom est impatient de disputer ses premiers matchs éliminatoires en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et il espère aider les Canucks de Vancouver à parcourir un bout de chemin en séries.

Admissible au statut de joueur autonome sans compensation après les séries, le Suédois est l’une des raisons pour lesquelles sa formation s’est bien débrouillée en 2019-2020. Avec une fiche de 23-16-4, une moyenne de buts alloués de 2,75 et un taux d’efficacité de ,918, le Suédois a donné la chance aux Canucks de batailler pour la première place de la section Pacifique. Finalement, Vancouver affrontera le Wild du Minnesota en ronde de qualification et l’athlète de 30 ans devra exceller de nouveau pour permettre à ses coéquipiers de poursuivre leur parcours.

Pour ce faire, il pourra s’inspirer de ses succès du printemps 2015, lorsqu’il avait mené le club-école des Canucks, les Comets d’Utica, en finale de la coupe Calder.

«C’est super excitant. Ce sont les matchs que vous souhaitez jouer et ils sont la raison pour laquelle vous travaillez tout l’été avant un long chemin sinueux durant la saison. Vous voulez acquérir de l’expérience de séries en disputant ces rencontres. Ça me manquait et j’ai longuement attendu avant d’y arriver», a-t-il affirmé lundi, par le biais de propos rapportés par le réseau Sportsnet.

Toutefois, Markstrom devra s’assurer d’être prêt rapidement à reprendre le collier. Il aura droit à un match préparatoire avant de se frotter au Wild.

«Personne ne s’est retrouvé dans cette situation auparavant. Donc, on doit passer davantage de temps sur la patinoire, travailler plus qu’on le fait habituellement au cours d’une saison morte. (...) On a eu deux semaines de quarantaine avec patinage et il faut amorcer le camp. Plus que jamais, chaque fois qu’on se retrouve sur la glace, on ne peut pas gaspiller une journée. Il faut s’améliorer quotidiennement.»

Demeurer en contrôle

De son côté, l’entraîneur-chef Travis Green a constaté l’enthousiasme de son gardien, affirmant que «des joueurs comme lui ne peuvent attendre longtemps les séries». Toutefois, les Canucks doivent rester en contrôle de leurs émotions et adopter des habitudes de travail exemplaires.

«On a discuté de certains sujets aujourd’hui (lundi) et de ce qui fait partie des nouvelles normes. Tout est différent évidemment à cause de la COVID-19, l’époque de l’année et notre façon de vivre. Il y a tellement de trucs nouveaux. Il faut être fluide. On a dit à notre groupe de rester concentré, mais ouvert aux ajustements. On ne veut pas perdre le contrôle quand des choses changeront, car elles vont effectivement changer. Il faudra être souple, mais nous devons être heureux de cette opportunité et l’apprécier.»