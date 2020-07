Henrik Lundqvist retrouvera-t-il son trône?

Le vétéran des Rangers de New York Henrik Lundqvist souhaite obtenir le vote de confiance de son entraîneur-chef David Quinn au retour à la compétition, mais il devra travailler fort pour avoir le meilleur sur Alexandar Georgiev et Igor Shesterkin.

Le gardien de 38 ans a participé à l’entraînement des Blueshirts, lundi, journée marquant le début de la troisième phase du plan de reprise de la Ligue nationale de hockey. Il a certes l’expérience requise pour aider les siens qui affronteront les Hurricanes de la Caroline en ronde de qualification, mais son pilote pourrait être tenté de miser sur Shesterkin et Georgiev qui ont bien fait durant la campagne.

Aussi, Quinn ne veut pas dévoiler ses cartes trop rapidement.

«J'ai tenu une réunion avec les trois aujourd'hui (lundi) et je leur ai parlé de l'importance des trois prochaines semaines, a dit Quinn par le biais de propos rapportés sur le site officiel de la LNH. Il y aura beaucoup de facteurs à considérer, mais ces trois semaines seront déterminantes.»

Favorisé?

À première vue, Lundqvist semble avoir des éléments jouant en sa faveur. Outre son bagage, il a vaincu les «Canes» trois fois en autant d’occasions pendant la saison. En carrière, le Suédois a conservé un dossier de 33-12-1 et un taux d’efficacité de ,934 contre la Caroline. Néanmoins, il ne prend rien pour acquis, surtout qu’il a peu joué à partir du 7 janvier. Il a effectué seulement quatre départs en 29 matchs avant la pause forcée.

Lundqvist garde aussi une attitude positive.

«En retournant en Suède pendant la pause, j'ai pu passer beaucoup de temps avec ma famille et mes amis, et ça m'a aussi donné l'occasion de travailler sur les aspects techniques, physiques et mentaux de mon jeu, a-t-il déclaré. J'ai l'impression de revenir en ayant amélioré beaucoup de choses dans ces trois sphères.»

«Nous sommes trois à rivaliser pour un poste, donc nous allons voir, mais je ne regarde pas trop loin devant. Je prends cela une semaine à la fois. Les trois choses que je vais tenter et que je peux contrôler sont la technique, le conditionnement physique et le mental. Je me sens bien préparé. Je vais tout donner au camp et je verrai la suite», a-t-il ajouté au site NHL.com.

En 2019-2020, Lundqvist a disputé 30 parties et a maintenu une fiche de 10-12-3, une moyenne de buts alloués de 3,16 et un taux de ,905.