Cam Newton a été stupéfait

Le quart-arrière Cam Newton a admis avoir été surpris de l’intérêt des Patriots de la Nouvelle-Angleterre à son égard, mais il se dit prêt à faire sa place au sein de l’ancienne équipe de Tom Brady.

S’il parvient à prendre le poste de numéro 1, l’ex-pivot des Panthers de la Caroline aura de grands souliers à chausser, puisque Brady a gagné six fois le Super Bowl durant son séjour avec les «Pats». Et il aura à composer avec l’entraîneur-chef Bill Belichick, reconnu pour ses allures antipathiques. C’est d’ailleurs l’une des raisons ayant fait sursauter Newton quand il a su que le club de la Nouvelle-Angleterre souhaitait l’embaucher.

«J’ai reçu un appel de mon agent et (...), il m’a dit : "hé, il y a une équipe qui a manifesté son intérêt pour toi". J’ai répondu : "parfait, laquelle?" Il a dit : "la Nouvelle-Angleterre". J’ai répliqué : "attends, comment moi et Belichick allons interagir?" Parce que tout est une question de perception», a-t-il déclaré pendant une discussion au site TMZ Sports.

Malgré tout, Newton ne regrette pas d’avoir signé un contrat d’un an au début du mois. Il devra convaincre les Patriots, qui misent aussi sur les quarts Jarrett Stidham et Brian Hoyer, qu’il peut diriger l’attaque sur une base régulière après une campagne 2019 marquée par les blessures. Il croit pouvoir faire mentir ceux n’ayant pas cru en lui.

«Je regarde le calendrier et je me dis : "qui allons-nous affronter?" Cette équipe a levé le nez sur moi, celle-là également. Elles auraient pu contacter mon agent et m’embaucher», a-t-il émis.