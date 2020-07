Andrew Shaw va passer son tour

Encore en rétablissement de sa commotion cérébrale subie au mois de novembre dernier, l’attaquant des Blackhawks de Chicago Andrew Shaw a indiqué lundi soir qu’il allait mettre une croix sur le hockey cet été afin d’être en forme pour la prochaine saison.

La dernière campagne a été particulièrement ardue pour l’ancien du Canadien de Montréal, qui n’a joué que 26 matchs en 2019-2020. Alors qu’il commençait à s’habituer à jouer à nouveau avec les «Hawks», Shaw a subi un autre choc et n’a plus joué après le 30 novembre 2019.

«Je voulais seulement dire aux partisans des Blackhawks et aux amateurs de hockey que je me sens bien et que je vais de mieux en mieux chaque jour! Je me sens en santé et suis près d’être entièrement guéri de ma dernière commotion, mais aussi des autres que j’ai subies à travers les années», a annoncé sur son compte Instagram le numéro 65.

«Ceci étant dit, avec ma famille qui m’a tellement appuyé, nous en sommes venus à la difficile décision que ces cinq mois supplémentaires avant la prochaine saison allaient être géniaux pour ma santé et mon rétablissement. J’ai hâte d’être de retour la saison prochaine, plus fort que jamais!», a-t-il lancé.

«Il n’y a rien que j’aimerais plus que d’être de retour sur la glace avec les gars pour lutter pour Lord Stanley», a-t-il dit, lui qui est déjà vainqueur de deux championnats avec Chicago.

Les Blackhawks affronteront en ronde qualificative les Oilers d’Edmonton dans un format 3 de 5.