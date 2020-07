Vladimir Tarasenko sera de la fête

Les Blues de St. Louis ont retiré le nom de l’attaquant Vladimir Tarasenko de la liste des blessés, lundi, lors de l’ouverture de leur camp d’entraînement.

Le franc-tireur russe n’avait disputé que 10 parties en 2019-2020, lui qui s’était blessé sérieusement à une épaule à la fin du mois d’octobre. Il est ensuite passé sous le bistouri et devait initialement rater environ cinq mois d’activités. Avant de subir sa blessure, il avait obtenu trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points.

«J’ai eu du temps supplémentaire pour retrouver la santé et pour m’entraîner afin de rendre mon épaule plus forte, a indiqué Tarasenko au site internet de son club. Tout est bon. J’ai commencé lentement, je suis revenu à la base et effectué des exercices pour me remettre à niveau.»

L’ailier gauche croit être en mesure de faire partie de la formation des Blues quand elle affrontera l’Avalanche du Colorado, le 2 août prochain. Ces deux équipes étaient parmi les meilleures de l’Association de l’Ouest pendant la saison et elles n’ont pas à prendre part au tour qualificatif des éliminatoires. À la place, elles disputeront un tournoi à la ronde impliquant également les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas.