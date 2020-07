Pietrangelo: le calme plat

Maintenant que les Blues de St. Louis ont la certitude qu’ils seront en mesure de défendre leur titre de champions de la coupe Stanley, d’autres grandes discussions pointent à l’horizon puisque le contrat du capitaine Alex Pietrangelo viendra à échéance à la fin des séries éliminatoires.

Cependant, le dialogue n’a pas eu le temps de s’établir entre le défenseur et son club de toujours en raison de la pandémie de la COVID-19.

Rappelons qu’il avait signé son dernier contrat, une entente de sept ans lui rapportant 45,5 millions $, le 14 septembre 2013.

«Il n'y pas eu beaucoup de discussions, a révélé Pietrangelo au LNH.com, lundi. Il y avait plusieurs interrogations quant à la convention et à la suite des choses et les deux parties attendaient de voir ce qui en découlerait. Ç'a été calme de ce côté, mais nous nous concentrons sur les séries maintenant. Nous verrons ce qui va se produire.»

Toujours le même objectif

Pour l’arrière de 30 ans, l’équipe passe avant tout. La victoire en séries a la priorité sur un nouveau contrat. Les Blues, qui n’ont pas à passer par la ronde qualificative, affronteront l’Avalanche du Colorado le 2 août lors du premier de trois matchs servant à établir les têtes de série dans l’Association de l’Ouest.

«Nous allons regarder ça une fois que la saison sera terminée, a de son côté indiqué le directeur général Doug Armstrong. Nous savons ce que sera le plafond et nous allons prendre des décisions en fonction de ça.»

«L'objectif est de régler ce dossier, a ajouté Pietrangelo. C'est l'objectif depuis le début et nous verrons où ça nous mènera. Pour l'instant, je veux me concentrer sur ma santé et sur les séries.»

L’Ontarien n’est qu’à deux points en saison régulière de rejoindre Al MacInnis (452) au premier rang des meilleurs pointeurs de l’histoire chez les défenseurs des Blues. L’an dernier, Pietrangelo a récolté 52 points, dont 16 buts, en 70 matchs.