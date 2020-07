Ovechkin: le plaisir d'abord

Alexander Ovechkin et les Capitals de Washington s’envoleront bientôt vers la «ville-bulle» de Toronto pour y disputer les séries éliminatoires. Pour le retour, le numéro 8 a envie de gagner, mais aussi de s’amuser en pratiquant son sport.

Le grand Russe a pu s’entraîner pour la première fois avec tous ses coéquipiers, lundi, avec le début de la phase 3 du plan de retour au jeu de la Ligue nationale de hockey.

«Ce sont des moments excitants, a déclaré le capitaine lors d’une conférence vidéo des Capitals. Le hockey a manqué à tout le monde et ça nous a manqué de passer du temps ensemble.»

Même avec les circonstances, les limitations de la «bulle» et le fait de passer près de deux mois sans sa famille, Ovechkin croit que l’expérience sera amusante. Il a d’ailleurs bien hâte de s’entraîner là-bas et de passer de bons moments avec ses coéquipiers.

Prise 2?

Après quatre mois d’incertitude, «Ovi» est surtout content de pouvoir lutter pour une autre coupe Stanley, lui qui a déjà goûté au triomphe ultime en 2018.

«Tous les joueurs ont envie de jouer pour la coupe et nous avons maintenant cette opportunité d’y retourner et peut-être de gagner, a-t-il indiqué. Nous avons un bon groupe de gars, des gars expérimentés et talentueux.»

En bon meneur d’hommes, Ovechkin a rappelé aux journalistes que ses coéquipiers s’étaient tenus en forme pendant le confinement et que plusieurs avaient sauté sur la glace. Les deux semaines d’entraînement collectif feront cependant du bien pour retrouver le rythme.

En raison de leur classement en 2019-2020, les «Caps» ne passeront pas par l’étape de la ronde qualificative. Ils se feront toutefois la main en affrontant le Lightning de Tampa Bay, les Flyers de Philadelphie et les Bruins de Boston pour déterminer l’ordre des têtes de série du tournoi éliminatoire.