Le nouveau «haut du corps/bas du corps» dans la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) nous avait habitué à la fameuse formule «haut du corps/bas du corps» dans le dévoilement des blessures, mais elle est appelée à changer en ces temps de pandémie.

Ainsi, à l'occasion du début des camps d'entraînement à travers le circuit, les équipes indiquent désormais que les joueurs ne sont «pas disposés à jouer» («unfit to play») lorsqu'ils sont absents des séances. L'objectif visé est d'empêcher les amateurs de pouvoir différencier une blessure d'un cas de COVID-19 et préserver la confidentialité médicale des joueurs.

Du côté des Blackhawks de Chicago, le gardien Corey Crawford manquait à l’appel.

Le Québécois de 35 ans pourrait être le partant de sa formation pour les éliminatoires qui opposeront son club aux Oilers d’Edmonton.

Cette saison, l’homme masqué a maintenu une fiche de 16-20-3, une moyenne de buts alloués de 2,77 et un taux d’efficacité de ,917 en 40 rencontres.

Deux «Yotes» n’y sont pas

Chez les Coyotes de l’Arizona, les attaquants Derek Stepan et Michael Grabner n’ont pas patiné avec leurs coéquipiers.

Les deux patineurs seront toutefois de la reprise des activités de la Ligue nationale, lorsque les «Yotes» affronteront les Predators de Nashville au cours de la ronde qualificative des éliminatoires.

Stepan a connu sa pire saison en carrière cette année. En 70 parties, il a amassé 10 buts et 18 mentions d’aide pour 28 points.

Pour sa part, Grabner a touché la cible à huit occasions et fourni trois aides pour 11 points en 46 rencontres.

À Nashville, l’attaquant des Predators Yakov Trenin a aussi été déclaré inapte à jouer.

Pas tout de suite pour Ferland

À Vancouver, l’attaquant des Canucks Micheal Ferland brillait par son absence. Son directeur général, Jim Benning, a toutefois indiqué aux médias que son absence ne représentait rien d'alarmant.

Ferland en est à sa première campagne avec la formation britanno-colombienne, lui qui a paraphé une entente de quatre ans et d’une valeur totale de 14 millions $ l’été dernier. Il a cependant été limité à seulement 14 parties en raison d’une commotion cérébrale. Avant de se blesser, l’ailier gauche avait amassé un but et quatre mentions d’aide pour cinq points.

Les Canucks prendront part au tour qualificatif des éliminatoires de la LNH. Ils y affronteront le Wild du Minnesota dans une série d’un maximum de cinq rencontres.

Liljegren absent

Finalement, chez les Maple Leafs de Toronto, l’arrière Timothy Liljegran n’était pas au rendez-vous.

Le défenseur a passé la majorité de sa campagne 2019-2020 dans la Ligue américaine, mais a disputé 11 affrontements avec l’équipe de la Ville Reine. Il n’y a obtenu qu’une seule mention d’aide et maintenu un différentiel de -5.