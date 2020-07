Kyle Lowry en meilleure forme que jamais

Sans contredit, les Raptors de Toronto sont l’équipe de Kyle Lowry et le vétéran de 14 saisons est ressorti de sa période de confinement en meilleure forme que jamais.

Si la formation torontoise souhaite défendre avec succès son championnat de la NBA, elle devra bien sûr compter sur un effort collectif, mais aussi sur les prouesses du meneur de jeu.

En 52 matchs cette saison, Lowry affichait des moyennes de 19,7 points, 7,7 passes et 4,8 rebonds par match.

«Il a joué à un niveau supérieur à ce qu’on avait vu par le passé, cette année, a indiqué l’instructeur des Raptors Nick Nurse, lors d’une téléconférence après l'entraînement, lundi. Il a été fantastique. Il a connu des séries éliminatoires exceptionnelles il y a un an, alors il a un bon niveau de confiance. Il a appris à connaître son corps et sa condition physique au fil de chaque saison, ce qui lui permet de pousser la note au maximum.»

«Il va toujours jouer de manière agressive et faire les jeux en défensive, mais il doit aussi être le rouage principal de cette attaque et je crois qu’il s’est beaucoup plus comporté de cette manière cette année.»

Le meneur incontesté

Nurse ne s’attend pas seulement à voir de belles performances de la part de Lowry sur le terrain. Le pilote des Raptors s’attend à ce que l’athlète de 34 ans prêche par l’exemple lorsque l’équipe ne sera pas en action.

«Il a joué un grand rôle au sein de l’association des joueurs afin qu’on soit ici [Orlando], a ajouté Nurse. C’est un meneur et il faisait partie de ce processus.»

«Il est celui qui montre l’exemple et qui va dire : "Prenez la situation au sérieux, prenez les protocoles au sérieux, soyons intelligents" et ça résonne au sein de l’équipe.»

Pour ce qui est de Lowry, il a profité du confinement pour garder la forme, recharger ses batteries et surtout passer du temps avec sa famille à Villanova, en banlieue de Philadelphie.

«C’était bien de pouvoir passer du temps avec ma famille et de profiter de ces moments, a indiqué Lowry. J’ai pu voir mes enfants. J’ai pu aller les mettre au lit presque tous les soirs. Je n’ai jamais fait cela depuis qu’ils sont nés. [...] J’ai pu apprécier ma femme encore plus et ma famille aussi, parce que mes enfants sont tannants, mais ils sont merveilleux.»

Les Raptors disputeront leur premier match du plan de retour au jeu de la NBA le 1er août contre les Lakers de Los Angeles et LeBron James.