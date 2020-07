C'est terminé pour les Redskins

Les Redskins de Washington ont annoncé officiellement que l'équipe changera de nom et de logo.

La formation de la NFL l’a indiqué dans un communiqué, lundi matin, plus d’une dizaine de jours après que l’équipe ait commencé un examen approfondi concernant le nom du club, jugé raciste.

«Nous annonçons que nous allons retirer le nom et le logo des Redskins jusqu’à la fin de notre évaluation», a écrit le club.

«Dan Snyder [le propriétaire] et l’entraîneur [Ron] Rivera travaillent pour trouver un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle qui rencontreront les standards de notre franchise et qui inspireront nos commanditaires, nos partisans et notre communauté pour les 100 prochaines années.»

Depuis plusieurs années, les membres des Premières Nations souhaitent voir ce changement de nom, mais ce n’est que depuis quelques jours, alors que plusieurs commanditaires, comme FedEx, Nike et Pepsi ont menacé de mettre fin à leurs relations d’affaires avec l’organisation, que cette dernière a exploré l’idée.

La formation de l’homme d’affaires Dan Snyder, le propriétaire majoritaire, portait le nom «Redskins» depuis qu’elle s’est installée dans la ville de Washington, en 1937. Elle a aussi porté ce nom de 1932 à 1936, alors que l’équipe jouait à Boston.