Aucun problème de plafond salarial selon Dubas... pour l’instant!

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, ne se fait pas de cheveux gris lorsqu’on lui dit que le plafond salarial sera figé à 81,5 millions $.

Même si Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander grugent à eux seuls plus de 40 millions $, soit près de la moitié du plafond, l'homme de 34 ans croit être en mesure de gérer son entre-saison assez aisément. La raison principale, selon lui, est qu’aucun de ses joueurs les plus importants auront besoin d’un nouveau contrat avant le début de la prochaine saison.

«Si j’étais dans une situation où les contrats de quelques joueurs de mon noyau venaient à échéance et qu’ils devenaient agents libres sans compensation ou que certains devenaient agents libres avec restriction et qu’ils avaient des arguments pour mettre de la pression dans les négociations comme c’était le cas pour certains joueurs, je vous dirais que je me sentirais différemment et qu’on aurait probablement besoin de bouger et enlever un joueur de notre noyau», a indiqué Dubas lors d’une vidéoconférence, dimanche.

«Plusieurs auront déjà un contrat et nous aurons de l’espace pour s’occuper de nos joueurs sans compensation et même quelques-uns de ceux étant sans compensation», a ajouté le directeur général.

Cody Ceci et Tyson Barrie font partie des joueurs importants de la formation torontoise qui auront besoin d’un nouveau contrat à la fin de la présente saison. Le premier compte un salaire de 4,5 millions $ annuellement, tandis que le second empoche en moyenne 5,5 millions $ par année, même s’il a seulement un impact de 2,75 millions $ sur la masse salariale des Leafs depuis qu’il a été acquis de l’Avalanche du Colorado.

Les problèmes de Dubas commenceront plutôt à la fin de la saison 2020-2021, alors que les contrats de l’attaquant Zach Hyman et du gardien de but Frederik Andersen se termineront. Les deux exigeront sans doute une augmentation de salaire, eux qui obtiennent respectivement 2,25 et 5 millions $ par année. Sans oublier qu’à la fin de la saison 2021-2022, ce sera au tour de l’attaquant Kasperi Kapanen (3,2 millions $) et du défenseur Morgan Rielly (5 millions $) de se négocier un nouveau salaire.

Encore une fois, Dubas garde la tête froide et prône la patience.

«Nous allons voir comment les choses progressent et se développent, a ajouté le commandant des Maple Leafs. Nous avons du temps afin de voir comment ce groupe va se développer, grandir et nous amener là où nous devons être. Nous sommes excités à cette idée.»