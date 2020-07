Plusieurs cas de COVID-19 chez le CH

Quelques joueurs des Canadiens de Montréal auraient contracté la COVID-19.

Selon The Athletic, au moins trois joueurs auraient été affectés par le coronavirus.

Par ailleurs, comme l’expliquait le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie samedi, le Tricolore ne commentera pas ces informations, tel que stipulé par la LNH dans sa politique sur «la confidentialité médicale».

La ligue annoncera elle-même chaque lundi le nombre de joueurs qui ont la COVID-19, sans toutefois les identifier ni nommer leur équipe.

«La confidentialité médicale est importante, a indiqué le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, en vidéoconférence. Mais il faut aussi être transparent. Nous avons interdit aux équipes de divulguer les tests positifs au virus et à partir de maintenant, afin d’éviter toutes spéculations, on ne dévoilera plus si un joueur est absent en raison d’une blessure. Parce que si on divulgue qu’un joueur est absent, mais pas en raison d’une blessure, il sera facile de conclure qu’il a le virus.»

Le circuit Bettman a déjà émis deux bilans de ce genre lors de la phase 2 du processus, soit le 29 juin et le 6 juillet. Lors du plus récent, 23 des 396 joueurs testés avaient été déclarés positifs, alors que plus de 2900 tests avaient été réalisés.

Lorsque les autorités du circuit Bettman prennent connaissance qu’un joueur a été déclaré positif, ce dernier doit s’isoler et suivre un protocole strict, émis par la Ligue nationale, avant de pouvoir revenir au jeu.

Domi dans le doute

Samedi, le défenseur Karl Alzner a renoncé à participer au plan de retour au jeu de la LNH.

L’attaquant Max Domi manquera pour sa part au moins la première semaine du camp d’entraînement de l’équipe, lui qui souffre du diabète de type 1.

«Compte tenu de la condition médicale de Max (Diabète Type-1), les deux parties impliquées ont jugé plus responsable de prendre le temps de bien évaluer la situation et de prendre ainsi la meilleure décision pour la santé de Max, au terme de cette période», peut-on lire dans un communiqué du club émis dimanche.

Au total, 29 joueurs ont sauté sur la patinoire de Brossard depuis le début de la phase 2 du plan de retour au jeu. Une première pratique doit avoir lieu lundi.