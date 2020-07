À VOIR: 10 moments humiliants... et hilarants!

Les athlètes professionnels, peu importe leur niveau, restent des humains : ils ne sont jamais à l’abri d’une gaffe gênante ou d’une malchance improbable, et ce, pour le plus grand divertissement des amateurs de sports.

L’histoire du sport regorge de ces moments mémorables où, pendant que le ou la pauvre athlète goûtait son humiliation, le public se bidonnait. C’est irrésistible.

Voici une liste de dix moments (on aurait pu en mettre 50) où des athlètes se sont couverts de ridicule. Amusons-nous un peu :

1- L’envol de Dennis Wideman

L’ex-défenseur de la LNH Dennis Wideman est sans doute l’auteur du «fail» le plus spectaculaire de l’histoire des tirs de barrage. Un soir de février 2006, alors qu’il portait les couleurs des Blues de St. Louis, Wideman s’est littéralement envolé en tentant une feinte. On ne sait pas trop comment il y est arrivé, mais c’était presque majestueux :

2- Shapovalov paie le prix de sa propre colère

Le Canadien affrontait le Britannique Kyle Edmund à la Coupe Davis, en 2017, lorsque, dans un geste de frustration, il frappe la balle de toutes ses forces vers les estrades. Le problème, c’est qu’à la place, il atteint le pauvre arbitre Arnaud Gabas en pleine poire. Le genre de coup qu’on ne réussit pas en l’essayant volontairement. Couvert de gêne et de remords, le pauvre «Shapo» se fait disqualifier, causant ainsi l’élimination du Canada:

Denis Shapovalov disqualifié! - TVA Sports

3- La célébration la plus imbécile de l’histoire?

Salutations à l’Italien Jacopo Violan, qui, dans un match semi-professionnel en 2014, se fait servir un carton rouge par l’arbitre après avoir célébré son but d’une manière un tantinet exubérante :

4- Le crâne gagnant de Canseco

L’ex-joueur de baseball Jose Canseco a été un solide cogneur tout au long de sa carrière. En revanche, le jeu défensif n’était pas tellement sa force. À ce sujet, il suffit de revoir cette séquence où, avec sa tête, il transforme un long ballon en circuit pour l’adversaire. Un triomphe de synchronisme :

5- L’héritage de Mark Sanchez

Pour plusieurs, ce jeu résume plutôt bien la carrière du quart-arrière, et dans une plus large mesure, le mode de gestion des Jets de New York depuis, bof, quelques décennies. Mesdames, messieurs, voici le célèbre «butt fumble» :

6- Ryan O’Byrne, le fin marqueur

Les partisans des Canadiens, autant que ceux qui les détestent, n’oublieront jamais ce «moment de grâce» signé Ryan O’Byrne :

7- Des boxeurs absolument lamentables

En faisant une petite recherche, on peut facilement tomber sur des images de boxeurs qui n’auraient jamais, jamais dû monter dans un ring. En voici deux, si «excellents» qu’il était impossible de n’en choisir qu’un seul.

8- Un superbe touché... pour l’adversaire

Jim Marshall a eu une longue carrière dans la NFL à titre d’ailier défensif, mais malheureusement pour l’ancien des Vikings, le public se souvient surtout de lui pour sa crampe au cerveau de classe mondiale survenue lors d’un match de 1964 :

9- Batshuayi se couvre de ridicule à la Coupe du monde

Trop heureux d’avoir vu son coéquipier Adnan Januzaj marquer contre l’Angleterre en phase de groupe à la Coupe du monde de 2018, le Belge Michy Batshuayi attrape le ballon et tente de le botter très fort dans le filet de nouveau. Le problème, c’est que le ballon frappe le poteau et...

10- «Moon Man» Lyons passe à l’histoire

L’ex-joueur de baseball Steve Lyons a beau avoir disputé neuf saisons dans les Ligues majeures et être devenu analyste à la télé, il est surtout connu pour avoir baissé son pantalon en plein match, en 1990, alors qu’il se trouvait au premier but. Un moment d’absence qui lui a valu, pendant un certain temps, le surnom «Moon Man» :

Le boni :

Dennis Parks (ou «Greg Bartholomew») n’est peut-être pas un sportif, mais comment oublier son interprétation légendaire de l’hymne national canadien, qu’il confond allégrement avec «Mon beau sapin», lors d’un match de la Ligue canadienne de football à... Las Vegas?