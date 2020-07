Vlad Guerrero fils: un changement était inévitable

Publié aujourd'hui à 13h15

Mis à jouraujourd'hui à 13h15

Après moins de 100 matchs au troisième coussin, les Blue Jays ont décidé vendredi que l'avenir de Vladimir Guerrero fils était de l'autre côté du losange.

À sa deuxième saison dans les majeures, Guerrero, âgé de 21 ans, sera dorénavant un joueur de premier but. Cette décision de l'état-major des Jays est loin d'être une surprise.

Le plus surprenant c'est qu'on a fait cette annonce à moins de deux semaines du début de la saison au lieu d'avoir amorcé cette transition au début du camp d'entraînement en février dernier.

Comme son père, Vladimir fils est un frappeur naturel. L'an dernier, à sa saison recrue, il a effectué 94 départs au troisième coussin, commettant 17 erreurs. Mais, au-delà des erreurs, ce qui était évident, c'est qu'il n'avait pas le physique pour jouer au troisième coussin.

Avec ses 6 pieds et 2 pouces et 250 livres, ses déplacements et son jeu de pieds étaient laborieux. D'ailleurs, selon les statistiques de baseballsavant.com, il a affiché le pire dossier chez les joueurs de troisième but du baseball majeur, étant responsable pour 16 retraits de moins que la moyenne.

En déplaçant Guerrero au premier coussin, les Jays pourront utiliser le vétéran Travis Shaw au troisième but sur une base régulière. Shaw, qui en sera à sa première saison avec les Jays, est un frappeur gaucher qui pourra pallier la perte de Justin Smoak. Il a frappé 30 circuits ou plus à deux reprises au cours de sa carrière.

L'avant-champ des Jays sera donc composé de quatre fils d'anciens joueurs des ligue majeures. Vladimir fils au premier but, Cavan Biggio (Craig) au deuxième, Bo Bichette (Dante) à l'arrêt-court et Travis Shaw (Jeff) au troisième but. Pour ce qui est du frappeur gaucher Rowdy Tellez, le gérant Charlie Montoyo pourra l’utiliser comme frappeur de choix.

Avec la sélection d’Austin Martin, de l’Université Vanderbilt, au cinquième du repêchage le mois dernier et la progression du deuxième meilleur espoir de l’organisation, Jordan Groshans, il y a des options pour le poste de troisième but à long terme. La décision des Jays de muter Vladimir Guerrero fils au premier coussin était évidente.