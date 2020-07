L’Impact a subi un revers de 1-0 en lever de rideau du tournoi «MLS is Back», jeudi, et son directeur sportif avoue qu’il aurait aimé en voir plus de certains joueurs de l’effectif.

En entrevue à l’émission Salut Bonjour sur le réseau TVA, samedi matin, Olivier Renard a reconnu que la performance de la part de certains joueurs n’était pas optimale face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

«Je crois qu’il y a seulement deux ou trois joueurs qui ont atteint leur niveau, analyse-t-il. Le reste était en-dessous de ça et c’est pour ça qu’on a souffert.

«Il faut aussi dire que l’adversaire était bon...»

«Une petite secousse»

Renard a rappelé que c’est un mois de juillet extraordinaire pour le club. La pandémie a mis un frein sur la préparation de l’Impact et l’entraîneur-chef Thierry Henry a fait du mieux qu’il a pu pour préparer ses joueurs dans ce contexte sans précédent.

«Le virus et cette pause de plusieurs mois ont complètement stoppé le travail effectué, admet-il. On avait réussi à mettre quelque chose en place et la prestation contre la Nouvelle-Angleterre nous a mis un petit stop.

«Il faut continuer. C’est une petite secousse, mais il faut se relever de ça.»

Des acquisitions en vue?

La période du mercato étant fermée, les options de Renard sont limitées pour dénicher du talent, actuellement. Mais il a prévenu qu’il n’hésitera pas à améliorer sa formation s’il le faut, lorsque le temps viendra.

«Après le tournoi d’Orlando, la période va s’ouvrir de nouveau. Et c’est vrai qu’on va regarder pour améliorer l’équipe, a-t-il laissé savoir.

«Comme je l’ai dit à mon arrivée, le travail ne doit se faire sur le long terme. Il y a des joueurs qui ont des contrats de longue durée. On doit assumer ces contrats-là et faire confiance au groupe actuel.

«Mais si on peut faire des acquisitions pour renforcer l’effectif, on les fera.»

L’Impact croisera le fer avec le Toronto FC, mercredi prochain. Ce match, qui sera présenté à TVA Sports, est le rendez-vous idéal pour que le club se relève, croit Renard.

«On se doit de réagir à la suite de la dernière prestation», conclut-il.