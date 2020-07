La Juve s'en tire bien devant l'Atalanta

Par moments impressionnante et jamais intimidée, l'Atalanta Bergame est allée chercher un match nul de 2-2 samedi lors de la 32e journée sur le terrain de la Juventus, sauvée seulement par deux buts sur tir de pénalité de Cristiano Ronaldo.

Le Paris-Saint-Germain, qui affrontera l’Atalanta en Ligue des champions, doit-il se poser des questions? Il est en tous cas plus facile, désormais, de se faire une idée de la valeur de cet adversaire.

Un indice est venu à la 20e minute du match, quand a été affiché le taux de possession: sur le terrain de la Juventus, l'Atalanta avait eu la balle plus de 70% du temps !

Après cinq minutes difficiles, les Bergamasques ont en fait littéralement asphyxié la Juventus et ont logiquement pris l'avantage par Zapata (16e).

Sur le coup, la «Dea» a étalé les deux faces de son potentiel offensif: le génie de son capitaine «Papu» Gomez, qui a éliminé De Ligt d'une feinte puis d'une passe de l'extérieur, puis la puissance de Zapata, qui a laissé Bentancur sur les fesses.

La Juve alors souffrait vraiment. Elle est revenue dans le match après la pause, sur un premier penalty de Ronaldo, accordé après une main de De Roon (1-1; 55e).

Pendant 20 minutes, l'Atalanta a cherché son souffle. Elle l'a retrouvé avec les entrées de Muriel et Malinovskiy, auteur du but du 2-1 d'une superbe frappe sèche du droit (81e).

L'équipe de Gian Piero Gasperini semblait alors lancée vers une sixième victoire d'affilée et vers la deuxième place du classement.

Mais la Juventus a été sauvée d'une deuxième défaite consécutive par une autre main, celle de Muriel. Ronaldo a tiré fort dans le petit filet et les Turinois ont sauvé un point (2-2, 90e).

Messi toujours muet, le Barça souffre mais gagne

Muet mais décisif : malgré sa passe décisive pour Arturo Vidal, Lionel Messi n'a pas retrouvé le chemin des filets samedi à Valladolid pour la 36e journée de Liga, mais le FC Barcelone l'a quand même emporté 1-0 et revient à un point du leader Real Madrid.

Avec un seul but sur les sept derniers matches (sur pénalty contre l'Atlético Madrid), la superstar argentine Lionel Messi a fait chuter ses statistiques de but, mais a continué de briller dans la peau d'un passeur samedi pour permettre au Barça de s'accrocher au peu d'espoir qu'il lui reste de conserver son titre en Liga.

Avec sa passe décisive judicieusement piquée dans la surface pour le but sur poteau rentrant d'Arturo Vidal (15e), la «Pulga» a permis au Barça de revenir provisoirement à un point de l'ennemi juré et leader Real Madrid, qui affronte Grenade lundi pour la 36e journée de Liga.

Une assistance qui permet au sextuple Ballon d'Or (22 buts, 20 passes décisives en Liga cette saison) de tutoyer de nouveaux records.

Messi est devenu le premier joueur à atteindre les 20 passes décisives en Liga depuis Xavi (20) en 2008-2009. L'Argentin, impliqué dans 24 des 31 derniers buts du Barça, est aussi le 2e joueur à effectuer une saison à au moins 20 buts et 20 passes décisives dans les cinq grands championnat européens au 21e siècle, avec Thierry Henry (Arsenal) en 2002-2003.

Sauver les meubles

Dans le sillage d'un Messi qui voit le rêve d'un nouveau sacre en Liga s'éloigner, le Barça a encore une fois été très timide face au 14e du championnat d'Espagne d'un Hatem Ben Arfa laissé au repos ce samedi.

Après une première période contrôlée, les Catalans se sont peu à peu enlisés dans un faux-rythme, et ont même failli se faire surprendre par les deux têtes croisées d'Enes Unal (60e, 66e), qui auraient fait but sans deux gros arrêts de Marc-André ter Stegen.

Sans la manière, le Barça sauve les meubles : avec ce succès à Valladolid, le rival Real ne pourra pas être champion dès lundi contre Grenade. On devra donc attendre les résultats des multiplex des 37e et 38e journées, jeudi et dimanche, pour connaître le nom du champion d'Espagne 2019-2020, au terme d'un sprint final on ne peut plus serré.