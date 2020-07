Frank Gore révèle un traumatisme d'enfance

Le mouvement «Black Lives Matter» est très important aux yeux du porteur de ballon des Jets de New York Frank Gore.

Ce dernier a lui-même vécu une expérience traumatisante, alors qu’il n’était qu’un adolescent.

«Nous devons continuer d’aller dans cette direction, a-t-il mentionné, vendredi, au quotidien New York Post au sujet du mouvement.

«J’ai grandi dans un quartier difficile [Coconut Grove, en Floride], j’ai passé au travers de plusieurs épreuves et pourtant j’étais quelqu’un de bien. Quand j’étais jeune, j’avais des "dreads" et des dents en or. Je me souviens qu’une fois la police m’a sauté dessus et m’a collé un fusil sur la tête juste en raison de l’endroit où j’étais et de mon apparence.»

Celui qui a évolué avec les 49ers de San Francisco, les Colts d’Indianapolis, les Dolphins de Miami et les Bills de Buffalo explique que son premier instinct lui suggérait de courir. Chose qu’il n’a pas fait.

«Je suis resté sur place, les mains dans les airs. J’avais peur. Il n’y a pas de bons quartiers d’où je viens. J’ai donc fait ce qu’ils m’ont dit de faire. Ils pensaient que j’allais me mettre à courir.»

«Quand je suis retourné à l’école et que j’en ai parlé à mes entraîneurs, ils m’ont fait couper les cheveux.»