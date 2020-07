Deux escales assurées pour Alex Labbé en série Xfinity

Malgré deux sorties décevantes cette semaine au circuit du Kentucky, Alex Labbé a bon espoir de pouvoir se racheter en série Xfinity.

Si sa présence est loin d’être assurée aux prochaines courses du calendrier prévues sur les pistes ovales du Texas et du Kansas, les 18 et 25 juillet respectivement, le pilote de Saint-Albert a quand même appris une bonne nouvelle au cours des dernières heures.

Son entourage a trouvé les fonds nécessaires pour lui permettre de disputer les deux étapes suivantes qui auront lieu sur les circuits routiers de Road America (8 août) et de Daytona (15 août).

Meilleur résultat à vie

La réputation de Labbé sur ce type de tracé n’est plus à faire. Malgré les moyens limités de l’écurie DGM, propriété du Beauceron Mario Gosselin, il a su tirer son épingle du jeu en maintes occasions.

À Indianapolis, le 4 juillet dernier, il s’est classé au huitième rang après une superbe remontée, lui qui s’était élancé de la 22e place lorsque le drapeau vert a été agité.

C’est aussi sur circuit routier que le pilote de 27 ans a inscrit son meilleur résultat à vie, en 61 départs dans la deuxième division du NASCAR, quand il a rallié l’arrivée à la sixième position l’an dernier à Charlotte.

«Nous avons des ententes pour les deux courses à Road America et Daytona, a confirmé Martin d’Anjou, président de Festidrag Développement. Le pilote fait souvent la différence dans les circuits routiers, a poursuivi d’Anjou, et Alex est l’un des meilleurs pour tenir tête à des adversaires qui peuvent compter sur des ressources financières beaucoup plus importantes.»

Partenaires québécois

Encore une fois, Labbé pourra compter sur la contribution essentielle de partenaires québécois dont Rousseau Métal, Silverwax, les Entreprises J.A. Larue et le Groupe Brière International.

«D’autres entreprises pourraient s’ajouter au cours des prochains jours, d’affirmer d’Anjou. Des négociations se poursuivent auprès de compagnies qui ont déjà supporté Alex cette année. L’argent est le nerf de la guerre. Plus on a du budget, plus Alex va pouvoir bénéficier d’un matériel compétitif.»

Voiture capricieuse

Rentré au Québec samedi en fin de matinée, Labbé n’a pas caché avoir vécu deux parcours particulièrement frustrants au Kentucky, où il a dû se contenter du 24e rang, autant jeudi que vendredi.

«La voiture s’est montrée capricieuse dès le début de la première course jeudi, a-t-il expliqué. Le train avant était instable et je devais constamment corriger ma trajectoire de course pour éviter le pire.»

«On a tout tenté, a-t-il enchaîné, pour corriger la situation le lendemain, mais en vain. On a procédé à de nouveaux réglages qui n’ont pas été fructueux.»

Labbé occupe maintenant le 17e rang au classement cumulatif des pilotes en prévision des séries éliminatoires auxquelles participeront les 12 premiers au tableau.

Avec une récolte de 279 points, il accuse maintenant un retard de 33 points sur le détenteur du 12e rang, Brandon Brown.