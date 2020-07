Cinq «cartes cachées» en vue du tour qualificatif

Certains joueurs talentueux seront à surveiller à compter du 1er août et pourraient aider grandement leur équipe durant la ronde qualificative.

Nous vous en proposons cinq, ci-dessous.

Jake Guentzel

Quand on pense aux Penguins de Pittsburgh, on pense surtout à Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang. Remis d’une blessure à une épaule, l’attaquant Jake Guentzel sera toutefois à surveiller face au Canadien de Montréal.

Avant de se retrouver sur la touché à la fin du mois de décembre, il avait récolté 43 points en 39 matchs.

Crédit photo : AFP

Phil Kessel

Ayant composé avec différentes blessures tout au long de la saison, l’attaquant Phil Kessel n’a peut-être pas été à la hauteur à sa première campagne avec les Coyotes de l’Arizona.

Kessel a toutefois l’habitude de bien faire au moment où ça compte le plus, lui qui a totalisé 77 points en 87 matchs éliminatoires au cours de sa carrière.

Il pourrait revenir de la pause en force et aider les Coyotes à surpendre les Predators de Nashville.

Duncan Keith

Le vétéran défenseur des Blackhawks de Chicago Duncan Keith a ralenti au cours des dernières années. Cette saison, il a été limité à 27 points en 61 matchs.

Ceci étant dit, il a récolté 12 points lors des 11 dernières parties des Hawks avant l’arrêt des activités. Son expérience pourrait être profitable dans un duel face aux Oilers d’Edmonton, qui miseront sur les dangereux Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Crédit photo : AFP

Mika Zibanejad

Du 31 janvier jusqu’à la suspension de la saison, en mars, le meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey a été un joueur des Rangers de New York. En 22 matchs, l’attaquant Mika Zibanejad a effectivement inscrit 36 points, dont un impressionnant total de 23 buts, durant cette période.

Sans doute que le Suédois pourrait contribuer à un gain des Rangers face aux Hurricanes de la Caroline dans cette éventuelle série 3 de 5.

Igor Shesterkin

En plus de Zibanejad chez les Rangers, le jeune gardien Igor Shesterkin pourrait être préféré au vétéran Henrik Lundqvist devant le filet de la formation new-yorkaise. À ses 12 premiers matchs dans la LNH, il a présenté un dossier de 10-2 et un excellent taux d’efficacité de ,932.