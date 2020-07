Tom Brady pourrait perdre l’un de ses protecteurs

Tom Brady pourrait perdre un atout important afin de le protéger contre les défenses adverses. Le joueur de ligne offensive des Buccaneers de Tampa Bay Donovan Smith est incertain quant à son désir de jouer la saison prochaine, en raison de la pandémie de la COVID-19.

«La pandémie de la COVID-19 a mis un frein à plusieurs secteurs d’activités, a indiqué Smith sur son compte Instagram. Le football n’en est pas un. [...] Risquer ma santé et celle de ma famille n’est pas une chance que je souhaite prendre.»

La NFL et l’Association des joueurs ont eu plusieurs désaccords quant à un plan de reprise des activités précis. Plusieurs mesures de sécurité sanitaire sont encore au cœur des discussions entre les deux parties. Smith maintient des doutes malgré les négociations.

«J’attends mon premier enfant dans trois semaines et je ne peux m’empêcher de penser à la façon dont je vais m’y prendre pour aller au travail et prendre les précautions nécessaires, alors que je suis entouré de plus de 80 personnes par jour, pour ensuite retourner auprès de ma fille, a ajouté le principal intéressé. Comment je fais pour m’assurer de ne pas ramener le COVID-19 chez moi?»

«Je peux être testé à tous les jours, mais si ça prend 24 heures pour obtenir mes résultats, comment je fais pour savoir si je ne me fais pas contaminer ou si je ne contamine pas les autres chaque jour?»

Smith est aussi revenu sur la proposition de la NFL qui demande que le salaire des joueurs soit réduit de 35% pour combler les pertes de revenu engendrés par la ligue. Selon lui, travailler malgré ces conditions «mériterait une hausse de salaire, pas une réduction».

«Je ne suis pas un rat de laboratoire ou un cochon d’Inde sur lequel on peut pratiquer une théorie. Je suis un homme, un fils, un frère, bientôt un père et je mérite d’être en sécurité au travail.»