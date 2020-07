Racing Point est dans le coup

Si la prudence est de mise avec les chronos enregistrés lors des essais libres, l’écurie Racing Point a démontré hors de tout doute qu’elle était dans le coup en vue du deuxième Grand Prix de la saison, prévu ce week-end, en Autriche.

Le Mexicain Sergio «Checo» Perez, coéquipier du Québécois Lance Stroll, a même profité de la première séance, vendredi matin, pour se montrer le plus rapide sur le circuit de Spielberg. Utilisant des pneus tendres, il a bouclé un tour en 1 min. 4,867 s., tandis que Stroll a alors pris le cinquième rang (1:05,396).

Lors du deuxième segment des essais libres, Max Verstappen a été le plus rapide à bord de sa voiture Red Bull tandis que Perez et Stroll ont pris respectivement les troisième et quatrième positions. Il s’agit là d’un résultat drôlement intéressant, d’autant plus que la météo est incertaine en vue des prochains jours.

Y aura-t-il des qualifications?

Si jamais les qualifications ne peuvent avoir lieu samedi, elles pourraient être reportées à dimanche matin. Par contre, une autre possibilité est que la deuxième séance d’essais libres fasse office de qualifications si la pluie fait encore des siennes, dimanche, avant la tenue de l’épreuve. Advenant un tel scénario, Perez et Stroll pourraient entamer le deuxième Grand Prix de la saison en deuxième ligne, derrière Verstappen et Valtteri Bottas (Mercedes). Lewis Hamilton a pour sa part conclu la seconde séance d’essais libres au sixième échelon.

À propos de la recrue canadienne Nicholas Latifi, sur Williams, il a dû interrompre ses premiers essais en raison d’un problème mécanique. Il a ensuite pris la 17e place lors de la deuxième séance.

- Les dirigeants de la Formule 1 ont profité de la journée de vendredi pour confirmer qu’aucun test positif à la COVID-19 n’avait été enregistré durant la période du 3 au 9 juillet. Un total de 4566 tests ont pourtant été effectués sur les pilotes, les membres des équipes et le personnel en place.