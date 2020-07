Propos antisémites: les Eagles s’excusent

Les Eagles de Philadelphie ont finalement brisé le silence, vendredi, quatre jours après que leur receveur de passes DeSean Jackson ait publié des propos antisémites sur son compte Instagram.

L’organisation de la Pennsylvannie a émis un communiqué sur son compte Twitter afin de s’excuser et de faire le point sur la situation.

«Les Eagles de Philadelphie ne tolèrent pas la haine envers une personne ou un groupe de personnes, peut-on y lire. Nous croyons en le respect et l’égalité entre toutes les races, les ethnies et les croyances. En tant qu’organisation, nous voulons être un instrument qui apportera un changement positif. Cela peut seulement se produire au travers de nos actions et de notre engagement à s’informer et grandir.

«Nous devons lutter contre l’antisémitisme et toutes les formes de discrimination, sans perdre de vue la lutte importante contre le racisme systémique.»

L’équipe indique aussi avoir parlé longuement avec son joueur et que ce dernier a été pénalisé. La nature des conséquences n’a toutefois pas été dévoilée. Les Eagles ont toutefois indiqué qu’ils travailleraient de concert avec leur receveur pour sortir de cette situation plus fort.

«Nous sommes encouragés par son désir de s’éduquer, mais nous savons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, a ajouté le club de la NFL. Nous allons continuer d’apporter notre aide à DeSean durant ce processus et nous savons que les membres de notre organisation ont besoin d’écouter et d’apprendre plus de choses concernant tout ce qui est inconfortable ou non-familier pour nous.»

Selon le réseau ESPN, Jackson aurait rencontré un groupe qui supporte les personnes juives jeudi et il devait rencontrer un survivant de 94 ans de l’Holocauste vendredi.

Plus tôt cette semaine, le receveur de passes d’origine juive des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Julian Edelman, a proposé à Jackson de l’emmener au Musée de l’Holocauste à Washington. En échange, Edelman s’est dit prêt à accompagner le receveur des Eagles au Musée de l’histoire et de la culture afro-américaines.