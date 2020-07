MLS: un Canadien s'enracine à Orlando

L’Orlando City SC a annoncé vendredi s’être entendu sur les termes d’une extension de contrat avec l’attaquant canadien Tesho Akindele.

Le joueur de 28 ans devait atteindre l’autonomie au terme de la saison 2021. Les Lions pourront donc compter sur ses services au-delà de cette année puisque cette nouvelle entente comporte des options pour les saisons 2022 et 2023.

Arrivé du FC Dallas en 2019, Akindele a inscrit 10 buts à sa première campagne en Floride, égalant son record personnel établi à ses tous premiers pas en Major League Soccer (MLS), en 2014. Cette performance lui avait d’ailleurs valu le titre de Recrue de l’année.

«Nous sommes très excités que Tesho continue avec nous à Orlando, a indiqué par communiqué le président des opérations soccer de l’équipe Luis Muzzi. Il a montré beaucoup de leadership sur le terrain et à l’extérieur depuis son arrivée, en plus de son talent inné de marqueur de buts. Tesho est une pièce très importante de notre effectif et un modèle à suivre pour les jeunes.»

En carrière dans la MLS, le natif de l’Alberta a pris part à 164 matchs, marquant 34 buts et délivrant 10 passes décisives. Il a également eu la chance de représenter le Canada sur la scène internationale en trouvant trois fois le fond du filet en 17 parties avec l’équipe senior.