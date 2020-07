Milan Lucic a retrouvé le plaisir de jouer

Il y a près d’un an, l’attaquant Milan Lucic a rejoint les Flames de Calgary après un passage difficile chez les Oilers d’Edmonton et il ne pourrait être plus heureux d’être passé chez l’ennemi.

La lutte est bien connue entre ces deux équipes albertaines, mais parfois, même le plus grand des rivaux peut donner un petit coup de pouce. Parlez-en à Lucic et à James Neal, qui ont été échangés l’un pour l’autre l’été dernier et qui ont ainsi pu relancer leur carrière respective.

Lorsque l’homme fort a été mis au fait de l’intérêt du directeur général des Flames Brad Treliving, il a été quelque peu secoué.

«Je me disais “OK, pour vrai. Vais-je vraiment accepter un échange avec l’équipe rivale?” Soyons honnêtes, a-t-il mentionné à Postmedia, jeudi. Mais j’ai décidé d’y aller avec mon pressentiment. Je me suis senti comme si c’était le prochain chapitre de ma vie et que c’était le destin ou quelque chose comme ça qui m’y emmenait.»

C’est ainsi que l’athlète de 32 ans a fait ses bagages pour rejoindre l’adversaire, après trois saisons difficiles chez les Oilers. À son arrivée en 2016, Lucic a été fidèle à lui-même en montrant une récolte de 50 points. Ses performances ont ensuite considérablement diminué l’année suivante (34 points et un différentiel de -12) et encore une fois en 2018 (20 points, -9).

«Je n’ai jamais eu autant de misère avant mon arrivée à Edmonton. Ça n’a pas été si mal la première année et demie jusqu’au moment où le calendrier a affiché 2018. C’est la première fois de ma carrière que je me sentais comme si j’avais passé de mauvais moments. Pensez-en ce que vous voulez, j’ai l’impression que c’est arrivé pour une raison. Il y avait une leçon de vie dans tout ça», a dit l’ancien des Bruins de Boston et des Kings de Los Angeles.

Plus de plaisir

À Calgary, Lucic s’est tout de suite trouvé mieux entouré avec une formation qui savait comment gagner. C’est d’ailleurs au moment de la pause forcée du 12 mars en raison de la pandémie qu’il a indiqué qu’il se sentait à nouveau lui-même.

«J’ai beaucoup aimé tout le monde ici. J’ai retrouvé le plaisir. J’avais du plaisir à aller à l’aréna et d’être entouré de mes coéquipiers, a-t-il ajouté. C’était amusant d’aller aux entraînements et ç’a toujours été bien de jouer des matchs. Personnellement, je crois que le positif a supplanté le négatif. C’est pourquoi j’ai hâte de voir comment se terminera le dernier chapitre. C’est pour ça que je croise mes doigts.»

Lucic, qui a récolté 20 points en 68 parties avec les Flames, verra son contrat de sept ans et 42 millions $ venir à échéance à la fin de la saison 2022-2023.