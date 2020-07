Le stade des Jaguars au quart de sa capacité

Les Jaguars de Jacksonville ont annoncé vendredi qu’ils ouvriront le TIAA Bank Field aux partisans pour la saison 2020, mais seulement à 25% de sa capacité.

Puisque le stade floridien compte un peu plus de 67 000 sièges, environ 16 750 amateurs pourront assister aux matchs à domicile de l’équipe de la NFL lorsque l’action reprendra.

«Nous espérions sincèrement avoir pu ouvrir le TIAA Bank Field à pleine capacité cet automne et célébrer avec la communauté de la [région] First Coast, a indiqué l’organisation dans un communiqué destiné aux détenteurs de billets de saison, vendredi. Or, avec la santé et la sécurité de tous en tête, les Jaguars anticipent réduire leur capacité d’accueil cette saison».

Les «Jags» ont précisé que l’ajout de places se ferait en accord avec les recommandations de la santé publique. Les partisans devront porter le masque à l’intérieur du stade, tandis que des modifications seront apportées aux infrastructures afin d’améliorer les installations sanitaires.

Pour l’heure, les Chiefs de Kansas City, les Ravens de Baltimore et les Packers de Green Bay ont déclaré qu’ils limiteront le nombre de gens dans leur stade. En juin, la NFL a indiqué qu’elle n’établirait pas de balise en ce sens et que les clubs allaient devoir suivre les réglementations locales.