La décision discutable de Thierry Henry

L’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Thierry Henry, a-t-il un peu trop fait dans la dentelle à l’occasion du premier match de sa troupe en l’espace de quatre mois, jeudi soir?

De passage à l’émission Québec Matin, vendredi, la voix de l’Impact à TVA Sports, Frédéric Lord, a fait valoir que le schéma tactique proposé par Henry a nui à la cause du Bleu-Blanc-Noir, qui s’est incliné 1-0 devant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Par exemple, Samuel Piette, un milieu de terrain, était employé au poste de défenseur droit.

«Pendant les 45 premières minutes, on s’est cherchés, on a cherché des repères, des automatismes qui ne sont jamais venus, a constaté Lord. À ce moment-là, l’adversaire avait beau jeu de prendre le ballon et de dicter le rythme.»

«Bref, on a gaspillé la première demie avec un choix tactique.»

Dans le contexte actuel, il vaut peut-être mieux éviter de sortir des sentiers battus.

«Avec peu de préparation et la charge mentale d’être confiné dans une bulle à Orlando, j’ai l’impression qu’on doit garder les choses simples», a mentionné Lord.

