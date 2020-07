Publié aujourd'hui à 08h24

Mis à jouraujourd'hui à 08h25

Maintenant que les joueurs de la LNH doivent voter pour approuver la prochaine convention collective (ils ont jusqu’à vendredi pour le faire), on en apprend un peu plus sur les détails de l’entente, alors qu’un document de 71 pages a été déposé aux membres de l’AJLNH et aux gouverneurs de la LNH.

Lundi je vous donnais les grandes lignes de cette nouvelle convention collective et voici maintenant des points importants.

La plafond salarial pour la prochaine saison sera de 81,5 millions de dollars (tout comme en 2019-2020) et le plancher sera à 60,2 millions$.

Précision importante: la plafond salarial va demeurer à 81,5 millions$ tant et aussi longtemps que les revenus de la ligue ne seront pas de 3,3 milliards$ dans une saison.

Si jamais les revenus de la ligue se retrouvent entre 3,3 milliards de dollars et 4,8 milliards, le plafond salarial pourra être augmenté légèrement avec un maximum d’un million de dollars si les revenus atteignent les 4,8 milliards.

Salaires en hausse

Concernant les salaires de base maximum pour les joueurs recrues, on assiste presqu’à un miracle après une première hausse «significative» depuis 2005, selon l’année de repêchage :

2019 : 925 000 $

2020 : 925 000$

2021 : 950 000 $

2022 : 950 000 $

2023 : 975 000 $

2024 : 975 000 $

2025 : 975 000 $

2026 : 1M $

Autre miracle, le salaire minimum dans la ligue américaine va aussi être haussé, pour les joueurs repêchés dans les années suivantes:

2019 : 70 000 $

2020 : 80 000 $

2021 : 80 000 $

2022 : 82 500 $

2023 : 82 500 $

2024 : 85 000 $

2025 : 85 000 $

2026 : 87 500 $

Salaires minimum pour tous les joueurs de la LNH qui augmentent moins qu’on aurait pu croire au départ:

2019-20 : 700 000 $

2020-21 : 700 000 $

2021-22 : 750 000 $

2022-23 : 750 000 $

2023-24 : 775 000 $

2024-25 : 775 000 $

2025-26 : 775 000 $

Transactions et contrats : changement majeur

Il n’y aura plus de période de quatre jours pour permettre aux joueurs autonomes sans compensation de parler à toutes les équipes avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes (autrefois le premier juillet. Ce sera le 9 octobre cette année).

Par ailleurs, les joueurs échangé avant la date limite des transactions pourront immédiatement signer une prolongation de contrat de huit ans.

Sur le plan international, il n’y a aucune mention d’un tournoi de la Coupe du monde avec le retour des Jeux olympiques.

C’est un peu le problème de cette convention collective, il n’y a aucun plan pour l’organisation d’événements internationaux qui seraient chapeautés par la LNH.

Est-ce que ça veut dire qu’il n’y aura aucune possibilité de revoir la Coupe du monde ? La réponse est non. Mais on ne sent pas du tout que c’est une priorité.