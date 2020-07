Soupir de soulagement pour l’Inter Miami CF

Le défenseur de l’Inter Miami CF Andres Reyes était de retour à l’hôtel, jeudi, lui qui a quitté la rencontre de son équipe contre l’Orlando City SC, mercredi soir, lors de la soirée d’ouverture du tournoi de la Major League Soccer.

Reyes a été transporté en ambulance jusqu’à l’hôpital après avoir reçu un coup de coude de la part de l’attaquant Dom Dwyer au niveau de la gorge, en début de deuxième demie. Le défenseur était resté étendu de longues minutes sur le sol. Selon le site de la MLS, l’athlète de 20 ans n’a pas passé la nuit à l’hôpital.

En raison des mesures sanitaires mises en place par les autorités du circuit Garber, Reyes ne pourra pas retrouver ses coéquipiers avant d’avoir obtenu les résultats d’un test à la COVID-19. Le Colombien a été mis sous la surveillance d’une équipe médicale et l’Inter Miami a publié une photo du joueur sur son compte Twitter, mentionnant : «Notre homme est de retour et dans un bon état d’esprit. Merci à tous pour votre support et vos souhaits».

La formation floridienne reprendra l’action le 14 juillet contre l’Union de Philadelphie, puis le 20 juillet contre le New York City FC.