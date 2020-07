Les champions reçoivent leur bijou

Les joueurs des Nationals ont enfin reçu leur bague de la Série mondiale, jeudi, avant un entraînement tenu à Washington.

Initialement, l’équipe avait prévu distribuer les bijoux au mois de mai en plein coeur de la pandémie de COVID-19. Une discussion avec les joueurs avait toutefois permis de conclure que les athlètes préféraient être tous ensemble au moment de recevoir cette fameuse bague qui contient 108 diamants.

Il y a donc un diamant pour chaque victoire obtenue par les Nationals en 2019, saison régulière et éliminatoires confondues, soit 105. Un autre rappelle le titre remporté en Série mondiale, puis les deux autres symbolisent la «dualité» de l’histoire de la concession. L’objet comprend également 32 saphirs correspondant au nombre de gains récoltés par Washington à son dernier tour au bâton (7), combinés au total de blanchissages (13), à la plus longue séquence de triomphes (8) et à leurs quatre séries d’après-saison gagnées.

Les champions de la Série mondiale entameront la défense de leur titre lors du match d’ouverture de la saison 2020, le 23 juillet à Washington, lorsque les Yankees de New York seront les visiteurs.