ECHL: Trois-Rivières aura son club de hockey

Plus rien n’est certain dans le monde du sport en cette pandémie de COVID-19, mais tout laisse croire que Trois-Rivières accueillera bel et bien une équipe de la ECHL dès la saison 2021-2022. Sans être confirmée, une affiliation avec l’organisation du Canadien de Montréal semble par ailleurs des plus logiques.

Ce dossier a fait un précieux bond vers l’avant, jeudi, quand le conseil municipal a entériné une entente de principe pour l’occupation du nouveau colisée de Trois-Rivières avec l’homme d’affaires Dean MacDonald.

«Une candidature formelle pourra maintenant être déposée à la ECHL afin d’obtenir les droits pour une équipe d’expansion, après quoi une affiliation avec une équipe de la LNH pourra être confirmée, a précisé monsieur MacDonald, par le biais d'un communiqué. Il y a beaucoup de travail à faire d’ici la première saison et on a tous très hâte de se lancer.»

Projet à long terme

Après plusieurs mois de négociations, les différents parties ont convenu d’une entente de cinq ans, assortie de deux options de renouvellement de même durée, ce qui représente une période potentielle de 15 ans.

Tel que confirmé, une équipe de la ECHL pourra évoluer sur la glace du nouveau colisée dès la saison 2021-2022. Annuellement, la nouvelle équipe hôte y disputera quatre matchs préparatoires ainsi que 36 parties de saison régulière sans oublier la possibilité de séries éliminatoires.

Estimée par plusieurs experts comme la troisième ligue de hockey professionnel en Amérique, la ECHL regroupe actuellement 26 équipes évoluant aux États-Unis et au Canada dont la quasi-totalité est affiliée à des équipes de la LNH. La franchise de Trois-Rivières sera la seule installée en territoire québécois, d'où la possible affiliation avec le Tricolore.

- Malgré l’entente de principe entre la Ville et le groupe de Dean MacDonald, il est à souligner qu’une cohabitation de l’amphithéâtre trifluvien est toujours possible. À cet égard, les discussions avec les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières sont maintenues.