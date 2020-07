Volte-face des Eskimos?

Les Eskimos d’Edmonton pourraient finalement décider d’apporter des changements à leur identité, car ils ont admis, mercredi, continuer un processus de révision jusqu’à la fin du mois.

Pourtant, l’organisation albertaine semblait ferme dans ses intentions quelques jours auparavant. Elle disait qu’après une étude élaborée et des consultations auprès des communautés inuites canadiennes, elle allait conserver son nom actuel. Or, le club de football n’est plus aussi convaincu.

«Nous comprenons et apprécions les réactions relatives à notre identité. Nous prenons ce dossier très au sérieux, comme l’a démontré notre engagement vis-à-vis le nord du pays. Nous poursuivons nos recherches concernant notre nom. Nous reconnaissons que beaucoup de choses se sont passées depuis que nous avons partagé cette information. Ainsi, nous accélérons le processus en cours», ont écrit les Eskimos sur leur site.

«Nous obtiendrons davantage de réactions de la part de la communauté inuite, de nos partenaires et de nos actionnaires. On les informera des décisions futures. Nous écouterons attentivement et avec l’esprit ouvert.»

Aux États-Unis, les Redskins de Washington, particulièrement, pourraient modifier leur nom. Certains de leurs actionnaires et commanditaires ont menacé de mettre fin à leur association avec eux si aucun changement n’est effectué.