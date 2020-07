Trevor Bauer mis sous pression par son entraîneur

Les Reds de Cincinnati songent à dépêcher au monticule leur partant Trevor Bauer à chaque quatre jours et non cinq durant la saison.

C’est ce qu’a indiqué mardi leur instructeur des lanceurs, Derek Johnson, au quotidien Cincinnati Enquirer.

Le principal intéressé avait d’ailleurs déjà mentionné être prêt pour cette éventualité, car elle pourrait lui permettre d’augmenter sa valeur. Bauer sera admissible au marché des joueurs autonomes après la campagne et il veut prouver qu’il est en mesure de lancer avec un repos réduit.

«Je lui ai déjà amicalement mis de la pression. J’imagine que vous pouvez le dire, a affirmé l’artilleur quant à cette idée. Mais en gros, je lui ai dit que je voulais lancer le plus souvent possible. On n’a pas à se soucier de la fatigue normalement reliée à une longue saison. Nous avons un sprint de deux mois et des éliminatoires d’un mois devant nous.»

«Tant que je fais bien et que je nous aide à gagner, c’est ce qui importe. Je veux être là le plus possible.»

Aussi, l’athlète de 29 ans est en excellente forme physique, selon ses dires.

«Je suis en meilleure posture pour le sprint, a-t-il déclaré. Si les circonstances me forcent à lancer plus souvent, bien, je suis bâti pour décocher beaucoup de tirs et souvent. Je suis davantage fait pour lancer aux quatre jours, car c’est la période de rétablissement optimale que mon corps apprécie le plus.»

L’an passé, Bauer a conservé une fiche de 11-13 et une moyenne de points mérités de 4,48.