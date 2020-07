Nouvelle convention collective: place au vote

La Ligue nationale de hockey (LNH) aurait prévu que trois matchs par ville seront disputés chaque jour lorsque l’action reprendra cet été.

Selon le journaliste du réseau TSN Bob McKenzie, les rencontres seront disputées à 12h, 16h et 20h, heure locale. Pour l’instant, les «villes-bulles» choisies par le circuit Bettman sembleraient être Edmonton et Toronto, qui n’utilisent pas le même fuseau horaire. Au Québec, les amateurs peuvent s’attendre à des matchs à 14h, 18h et 22h, heure de l’Est, à TVA Sports.

McKenzie croit que l’horaire pourrait être quelque peu modifié pour accommoder la télévision, mais que tous les matchs de la journée seraient disputés dans une fenêtre de 15 heures.

Les huit équipes qui ont obtenu un laissez-passer pour la ronde des 16 joueraient toujours à 18h. Ces rencontres permettront de déterminer les têtes de séries dans chaque association.

Les camps d’entraînements débuteront le 13 juillet et les équipes voyageront vers les «villes-bulles» le 26 juillet. La ronde qualificative s’amorcera quant à elle le 1er août.

La balle est dans le camp des joueurs

Par ailleurs, l’Association des joueurs (AJLNH) a annoncé mardi en soirée que son comité exécutif avait accepté d’envoyer le projet de nouvelle convention collective aux joueurs. Cette mesure contient entre autres le plan de retour au jeu avec les dates mentionnées ci-haut.

Les joueurs pourront commencer à voter mercredi et auront 48 heures pour faire leur choix. Le vote sera tenu en ligne et de façon anonyme. L’AJLNH a indiqué que la décision des athlètes sera connue le 10 juillet.

Le vote commencera mercredi et se terminera vendredi, comme prévu. https://t.co/hC0mzatCaP — Renaud Lavoie (@renlavoietva) July 8, 2020

L’entente doit aussi être approuvée par le Bureau des gouverneurs du circuit Bettman, qui votera cette semaine.