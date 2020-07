NFL: chicane à l’horizon

Après le baseball majeur, la NFL pourrait vivre des relations de travail plutôt tendues, puisqu’elle serait aux antipodes avec le syndicat dans quelques dossiers.

Selon ce qu’a rapporté le réseau NFL Network, l’Association des joueurs a informé ses représentants que la ligue avait proposé le placement de 35 % des salaires en fiducie cette saison. L’initiative viserait à assumer une partie des coûts reliés à la pandémie de coronavirus.

Le syndicat a répliqué en affirmant qu’un tel scénario devrait être indiqué dans la convention collective.

«En gros, on a fermement refusé», a admis l’un des dirigeants de l’Association, Don Davis.

Les deux parties ne s’entendent pas non plus sur l’utilisation de la visière complète fixée au casque protecteur, d’après le Washington Post. La NFL souhaite la rendre obligatoire, tandis que le syndicat veut uniquement encourager son port pendant le camp d’entraînement pour ensuite évaluer le tout par le biais de tests et de sondages auprès de ses membres avant la saison.

Récemment, le circuit Goodell et l’Association ont exprimé leur désaccord relativement au calendrier préparatoire. La ligue a réduit de moitié celui-ci, mais les joueurs ont voté unanimement pour qu’il n’y ait aucune rencontre hors-concours.