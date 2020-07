La fin du «Tomahawk Chop»?

Les Braves d’Atlanta n’ont pas l’intention de changer de nom, mais ils envisagent de mettre fin au chant du «Tomahawk Chop» durant leurs matchs locaux.

Selon le site The Athletic, des discussions à ce sujet ont lieu ces jours-ci. La formation de la Géorgie n’exclut pas cette possibilité, d’autant plus qu’elle avait agi en ce sens durant les éliminatoires 2019. Au cours d’une rencontre, le lanceur des Cardinals de St. Louis Ryan Helsley avait critiqué au quotidien St. Louis Post-Dispatch le cri de ralliement des partisans d’Atlanta, jugeant le tout offensant pour les Premières Nations.

Pour la partie à domicile suivante des Braves, l’organisation avait annulé la distribution de 40 000 tomahawks en mousse, en plus de ne pas faire jouer la musique du chant à l’intérieur du stade.

«Les Braves d’Atlanta rendent hommage, soutiennent et valorisent la communauté des Premières Nations. Cela ne changera jamais», a déclaré le club dans un communiqué il y a quelques jours.

L’équipe a également dit avoir discuté avec un groupe de travail spécialisé sur cet enjeu. Aussi, elle a eu des entretiens avec le National Congress of American Indians pendant la saison morte et les échanges semblent avoir été productifs.

«Nous sommes extrêmement encouragés par les efforts des clubs sportifs de ligues majeures et scolaires qui comprennent le tort causé aux autochtones et à leurs communautés par les noms d’équipe et les mascottes, a déclaré le président et chef de la direction de cette organisation, Kevin Alis, au réseau NBC. De telles images créent une mauvaise perception et des stéréotypes injustes. (...) À cause de cela, les autochtones ne sont pas vus comme égaux dans notre société.»

Ailleurs dans le sport professionnel, les Redskins de Washington risquent de modifier leur identité, puisque certains actionnaires et commanditaires souhaitent s’en dissocier. Du côté des Indians de Cleveland, il se pourrait également qu’il y ait un changement, mais pas chez les Blackhawks de Chicago.