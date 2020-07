Groupe F : le LAFC au-dessus du lot, mais...

En prévision du tournoi «La MLS est de retour», qui s’amorcera ce soir à TVA Sports, notre descripteur des matchs de la MLS, Frédéric Lord, et notre analyste Vincent Destouches ont produit quotidiennement une vidéo présentant les différents groupes.

Pour conclure, le groupe F a été décortiqué mercredi. Voyez leur analyse dans la vidéo ci-dessus.

Au moment du tirage au sort, ce groupe avait été qualifié de «groupe de la mort» en raison de la présence des deux équipes de Los Angeles, le LAFC et le Galaxy, en plus du Dynamo de Houston et des Timbers de Portland.

Le LAFC part certes avec une longueur d’avance, mais l’absence de l’attaquant Carlos Vela change la donne. «C’est un groupe plus ouvert avec cette récente défection», a souligné Frédéric Lord.

Cette décision de Vela, qui a choisi de rester auprès de sa femme, qui est enceinte, fait particulièrement le bonheur du Dynamo.

«Une équipe qui est contente, c’est le Dynamo. Ce pourrait être la surprise de ce groupe. C’est la définition même d’une équipe trouble-fête, a soutenu Vincent Destouches.

«Cette formation maîtrise bien le climat et présente un style de jeu qui convient bien à ce format de tournoi. Sa cote a augmenté, mais je ne suis pas prêt à parier sur elle parce que le LAFC est au-dessus des autres.

«Le LAFC, c’est plus que Vela. Il n’est que la cerise sur le sundae! Sa perte est un dur coup, mais le LAFC reste une très bonne équipe sans lui.»

Soulignons que tous les matchs de ce groupe seront diffusés en direct à TVA Sports.