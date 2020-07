EOTTM exige des explications au gouvernement

Le promoteur de boxe Camille Estephan est pour le moins insatisfait des intentions de la Direction de la santé publique du Québec qui envisage d’interdire les sports de combat d’ici l’obtention d’un vaccin ou d’un traitement contre la COVID-19.

Dans un communiqué transmis mercredi, le grand patron d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) a dit que son organisation avait été avisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Le promoteur exige aussi la mise sur pied d'un comité de travail impliquant la Santé publique du Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) ainsi que des acteurs du milieu de la boxe afin de discuter des enjeux et des solutions possibles.

«Tout comme le hockey, les sports de combat font partie intégrante de la culture québécoise depuis plusieurs décennies. Qu'on pense à Georges St-Pierre, Lucian Bute ou encore David Lemieux, nos athlètes québécois contribuent au rayonnement de la province aux quatre coins du monde tant au niveau professionnel qu'olympique. La décision que le Dr Horacio Arruda s'apprête à prendre causera des dommages irréparables pour le sport ainsi que pour nos boxeurs qui seront forcés à l'inactivité pour une trop longue période et qui se verront dépouillés de leurs ceintures et classements mondiaux», a affirmé Estephan.

Vive déception

Ce dernier a rappelé qu’EOTTM avait soumis il y a plus d’un mois aux autorités responsables un protocole identifiant les mesures sanitaires à privilégier pour une éventuelle reprise des activités. Une rencontre impliquant la RACJ et un représentant de la CNESST a eu lieu le 25 juin afin de préparer le guide de normes sanitaires, d’après l’organisation. Celle-ci se dit stupéfaite des nouveaux développements au dossier.

«Nous avons été proactifs et avons soigneusement élaboré notre plan de relance en étudiant ce qui se faisait ailleurs dans le monde au sein des autres organisations de boxe professionnelle ou de combats ultimes qui ont pour leur part déjà renoué avec l'action depuis quelque temps. Nous avons tenté à maintes reprises d'établir un dialogue et de travailler de concert avec la Santé publique, mais force est d'admettre qu'il semble y avoir un préjugé contre la boxe puisqu'ils ne veulent rien entendre et n'ont aucune justification valable pour expliquer une telle décision, a mentionné Estephan.

«C'est extrêmement illogique et aberrant compte tenu que tous les secteurs d'activités ont repris, dont les endroits tels que les bars ou encore tous les autres sports, où l'on constate que la distanciation physique est difficile, voire impossible à respecter.»