Chris Pronger quitte les Panthers

Chris Pronger a quitté l’organisation des Panthers de la Floride pour se consacrer à sa nouvelle entreprise dans l’industrie du voyage qu’il a fondée avec sa femme.

L’ancien défenseur canadien agissait comme conseiller aux opérations hockey des Panthers depuis 2017.

«Nous voulons remercier Chris pour sa contribution inestimable à l’organisation des Panthers, a déclaré le président des opérations hockey et directeur général, Dale Tallon, mercredi, par voie de communiqué.

«Depuis qu’il a joint notre personnel aux opérations hockey en 2017, Chris a assumé son rôle avec une grande passion et a fourni à notre équipe une perspective nouvelle et unique. C’est un vrai professionnel, un champion et un homme de famille.»

Pour sa part, Pronger s’est dit reconnaissant envers les Panthers pour l’opportunité offerte. «Au cours de ces trois années avec l’équipe, j’ai pu grandir en tant que dirigeant, et encore plus important, en tant que personne. Je souhaite aux Panthers rien de moins que le meilleur dans les séries et les saisons à venir.»

L’Ontarien de 45 ans a joué son dernier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en novembre 2011.

En 18 saisons dans le circuit Bettman, il a notamment porté l’uniforme des Blues de St. Louis, des Ducks d’Anaheim et des Flyers de Philadelphie. Il a remporté la coupe Stanley avec les Ducks en 2007.

En 1167 matchs dans la LNH, Pronger a amassé 698 points, dont 157 buts.