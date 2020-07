Samuel Blais est prêt à défendre son titre

L’attaquant québécois des Blues de St. Louis Samuel Blais a fait le voyage vers le Missouri avec la ferme intention d’aider son équipe à défendre avec succès son titre de champion de la coupe Stanley.

Le natif de Montmagny s’est entraîné à Montréal pendant la pandémie. Il a toutefois décidé de regagner les installations de son équipe, puisque le camp d’entraînement des Blues s’amorcera le 13 juillet. Pour Blais, ça signifie un voyage de 16 heures en voiture.

«C'était une longue route, et je suis heureux d'être de retour à St. Louis. C'était long, mais j'ai l'habitude de faire cette route, donc tout est correct», a indiqué le Québécois au site web des Blues, mardi.

Blessé au poignet pendant une bonne partie de l’année, Blais a considérablement amélioré ses performances en 2019-2020, récoltant 13 points en 40 parties. Il n’en avait auparavant accumulé que sept en 43 rencontres dans la Ligue nationale de hockey.

«Avec l'expérience que j'ai gagnée l'an dernier, je me sens beaucoup plus en confiance, a ajouté Blais. Tout le monde sait ce que ça prend pour gagner, tout le monde est prêt et nous avons hâte de commencer les séries pour défendre notre titre.»

Reprendre le collier

L’athlète de 24 ans sait de quoi peut avoir l’air un long parcours en séries. Il a notamment eu la chance de disputer 15 matchs éliminatoires la saison dernière, dont des rencontres en finale de la coupe Stanley. Même si les Blues occupaient, au moment de la pause en mars, une position au classement enviable, Blais croit qu’il aura besoin d’un temps d’adaptation.

«Pour être honnête, après avoir été loin de St. Louis pendant deux mois, on dirait que c'est une toute nouvelle saison. On sait que nous avons un travail à faire et c'est d'être prêt pour les séries», a rétorqué l’ailier gauche.

Espérons que tout se passera bien pour St. Louis, qui a enregistré cinq cas positifs à la COVID-19, dont quatre joueurs, samedi dernier. Quelques séances d’entraînement ont ainsi dû être annulées.