Mahomes voit TRÈS grand pour les Chiefs

L’incroyable contrat de 503 millions $ de Patrick Mahomes pourrait se révéler une aubaine à long terme.

Selon les dires du principal intéressé, de grandes choses attendent les Chiefs de Kansas City.

«On a réussi à créer ce contrat de la bonne façon. Non seulement il m’apporte la sécurité que j’ai toujours voulue, mais ça donne également à l’équipe l’opportunité de bâtir un excellent groupe autour de moi pendant toute ma carrière», a indiqué Mahomes, mardi, lors d’une conférence de presse tenue en ligne par l’organisation du Missouri.

C’est surtout sur ces points qu’a insisté le joueur par excellence du dernier Super Bowl. Une entente de 10 ans donne de la stabilité aux Chiefs, tandis que le pivot sera assuré de compter sur une équipe performante jusqu’à sa jeune trentaine.

«Je me suis toujours dit de suivre mes passions et de performer au mieux de mes habiletés. Mes parents m’ont transmis cela quand j’étais jeune et j’y crois encore, a poursuivi l’athlète de 24 ans. Ça n’a jamais été une question d’argent pour moi. C’est sûr que c’est incroyable et qu’il s’agit d’un moment excitant pour moi, mais j’ai toujours voulu être la meilleure personne et le meilleur joueur possible chaque jour.»

Un jeune spécial

Ce qui frappe du côté de Mahomes, c’est sa maturité pour son jeune âge. L’entraîneur Andy Reid et le directeur général Brett Veach ont insisté sur ce point.

«Il est un jeune spécial. Il est si mature pour son jeune âge et il comprend la vision à long terme [de l’organisation], a indiqué Veach. Pat est tellement engagé envers cette ville. Il voulait de la sécurité, comme tout le monde, mais veut aussi gagner et établir une dynastie.»

Le vieux routier Reid, 62 ans, a vu passer bien des quarts avec les années, mais rarement un qui a eu autant d’impact avec une organisation, et ce, après seulement trois saisons.

«Je suis heureux que la ville de Kansas City puisse compter sur un vrai quart-arrière de concession, un qui a même été repêché par l’organisation, a rappelé celui qui ne dirait pas non à entraîner Mahomes jusqu’à ses 70 ans. C’est quelque chose qui n’était pas arrivé depuis la création de l’équipe.»

Pour Veach, la décision de débourser autant d’argent n’a jamais été un problème. Le jeune DG croit même que cela pourrait constituer un avantage à long terme.

«C’est sûr que c’est un moment un peu spécial. Nous ne savons pas où en sera le plafond salarial l’an prochain. On s’est donc préparé pour ça, en quelque sorte. [...] On saura chaque année le montant exact avec lequel nous travaillerons et il y aura possibilité de modifier quelques trucs dans le contrat pour se conformer à la limite», a exposé Veach.

Mahomes a été élu le joueur le plus utile à son équipe dans la NFL en 2018. Vainqueur du Super Bowl en 2019, il avait profité de la saison régulière pour récolter pas moins de 4031 verges et 26 touchés par la passe, tout en ne commettant que cinq interceptions.