Mahomes: les détails du contrat historique dévoilés

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes ne manquera pas d’argent au cours des 12 prochaines années, puisque sa prolongation contractuelle lui vaudra 477,6 millions $ minimalement d’ici la fin de la saison 2031.

Le joueur par excellence du dernier Super Bowl a accepté lundi 450 millions $ pour 10 ans supplémentaires, lui qui était admissible au marché de l’autonomie après la campagne 2021. Ce total pourrait être de 503 millions $ en tenant compte des bonis. Aussi, il aura droit à un boni de signature de 63 millions $, tandis qu’en cas de blessure, la somme de 141,4 millions $ est garantie. Par ailleurs, le pacte comprend une clause de non-échange.

Mahomes disputera cependant en 2020 la quatrième saison de son contrat de recrue et la suivante constituera l’année d’option prévue à celui-ci. Néanmoins, le boni de signature lui permettre d’augmenter ses revenus plus rapidement que prévu. En 2017, il avait accepté un pacte de quatre ans et de 16,425 millions $ en tout.

Cette année, son salaire accaparera 5,3 millions $ sur la masse de son équipe. Le montant passera à 24,8 millions $ l’an prochain, puis à 31,4 millions $ en 2022. Pour la suite, ce sera plus de 50 millions $ réservés sur la masse salariale des Chiefs.

Mahomes a dépassé le joueur de baseball des Angels de Los Angeles Mike Trout (426,5 millions $) à titre de détenteur du contrat le plus imposant de l’histoire du sport professionnel.