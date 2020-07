Les Whitecaps amputés d’éléments importants

Les Whitecaps de Vancouver ont révélé mardi l’identité des membres du groupe qui participeront au tournoi «La MLS est de retour» à Orlando, mais plusieurs éléments importants n’y figurent pas, notamment Lucas Cavallini.

L’attaquant canadien ne s’est pas rendu en Floride, tout comme Fredy Montero, Georges Mukumbilwa, Tosaint Ricketts et Andy Rose.

Cavallini et Montero manqueront beaucoup aux Whitecaps, eux qui constituent les deux plus grandes menaces offensives du club. Ils ont toutefois pris la décision de rester à leur domicile pour des raisons personnelles.

«Ce fut une décision extrêmement difficile pour moi, a indiqué le premier par voie de communiqué. J’aimerais être sur le terrain avec mes coéquipiers pour me battre pour notre club et notre communauté à Orlando. Malheureusement, la COVID-19 a eu un grand impact et m’a enlevé deux membres de ma famille. Je crois qu’il est préférable que je reste à la maison pour soutenir mes êtres chers en ces temps difficiles.»

Même son de cloche du côté de Montero, qui a été contraint de demeurer avec sa femme et ses filles au Canada, loin du reste de sa famille qui demeure en Colombie. «Ma famille et moi avons vécu des mois plutôt compliqués, non seulement en étant isolés au Canada sans la famille et les amis, mais également en raison d’une urgence médicale», a révélé l’athlète de 32 ans.

Du côté de Ricketts, c’est plutôt par précaution qu’il n’accompagnera pas ses coéquipiers, lui qui est plus à risque de complications s’il devait attraper le coronavirus. Rose, lui, attend un heureux événement : sa femme doit donner naissance à une petite fille à la mi-juillet.

Mukumbilwa, qui a la résidence canadienne permanente, n’est pas en mesure de voyager à l’extérieur du Canada.

Les Whitecaps ouvriront leur tournoi le 15 juillet avec un duel contre les Earthquakes de San Jose.